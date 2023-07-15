Быстрый способ похудеть и убрать живот в домашних условиях

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Привет, друзья, сегодня поговорим о крайне важной теме, которая волнует многих мужчин, женщин, девушек и даже подростков. Откуда берется живот, как его убрать, почему при похудении, худеет все, кроме живота? Помогут ли упражнения избавиться от живота? Помогут ли обертывания избавиться от живота? Поможет ли корсет или простое втягивание живота уменьшить его? Что нужно есть, чтобы убрать живот, а какие продукты стоит исключить из рациона.

Я приготовила для вас объемную статью, которую стоит прочитать внимательно от начала до конца. Потому что в ней я объясню суть этой проблемы, вы поймете что нужно сделать, чтобы максимально быстро избавиться от этой проблемы и делать только правильные шаги в сторону своей цели.

Меня зовут Анна Савина. Я диетолог, и помогаю снижать вес эффективно. Мои клиенты снижают вес на 20, 30 и более килограммов без усилий, с удовольствием и вес больше никогда не возвращается. Я веду Бесплатный Марафон похудения в Telegram (присоединяйтесь, если и вы хотите быть стройными и красивыми)

Причины появления животика у женщин и мужчин

Живот от неправильного питания (инсулинорезистентность и предрасположенность к сахарному диабету)

Начнем с самых распространенных причин появления живота. Сразу скажу, что я приведу целых 6 причин, но они не автономные друг от друга. У одного человека может встречаться сразу несколько нарушений, поэтому и подходить к решению проблемы нужно будет комплексно и последовательно. Также я скажу, что иметь живот это не норма. Природа не задумала, чтобы у нас был живот, от которого мы не можем избавиться. Поэтому, если вы ищете оправдание своему животу в том, что у вас генетически заложено иметь фигуру “яблоко”, я вас разочарую. В этой статье я намерена доказать, что избавиться от живота можно в любом возрасте и человеку с любой генетикой.

Первая и самая главная причина живота это переедание или, будем называть все своими именами, обжорство. Почти все полные люди имеют живот выраженный в той или иной степени. Даже если кажется, что его нет — он может быть просто висячий и заправленный в плотные брюки, так что на фоне общей массы тела, вы не видите его. Но все-таки у некоторых большой живот особенно выраженный и сильно выпирает.

Наличие такого большого живота называют абдоминальным ожирением. Считается, что живот от 80-84 см у женщин и 94-98 см у мужчин свидетельствует о наличии абдоминального ожирения. Важны также пропорция обхвата талии к обхвату бедер: для женщин — нужно разделить обхват талии (ОТ) на обхват бедер (ОБ), получившийся показатель не должен превышать 0,85. Для мужчин тот же показатель не должен превышать 1.

Если вы обнаружили у себя такие отклонения, обратитесь к эндокринологу, кардиологу и диетологу. Они назначат необходимые анализы и помогут определить наличие приобретенных хронических патологий, которые могут помешать избавиться от живота.

Любой живот это один из главных признаков инсулинорезистентности либо повышенного сахара в крови. Это очень опасное состояние, которое может привести к необратимым последствиями и сахарному диабету второго типа (СД2). Анализы стоит сдать, даже если вы находитесь у верхней границы нормы по приведенной выше формуле, потому что изменения часто наступают на ранней стадии.

Скажу сразу, что инсулинорезистентность, повышенный уровень глюкозы, сахарный диабет, предрасположенность к ишемической болезни сердца и другие страшные заболевания могут быть не только у обладателей живота с лишним весом. Если у вас есть живот, но нет лишнего жира, то вы тоже подвержены такому же риску.

Во многих статьях пишут, что основными причинами живота являются генетическая предрасположенность и строение тела, а также гормональные нарушения. А уже в третью очередь привычки питания. Однако, основываясь на своем опыте, я заявляю, что первоочередной причиной появление всех проблем со здоровьем является употребление продуктов питания, которые разрешены ВОЗ и повсеместно лежат на прилавках магазинов, но на самом деле являются смертельно опасными для здоровья человека. Их нужно полностью исключить из рациона на 100% еще до похода к специалистам. Тогда уже через 1 неделю вы почувствуете максимальное облегчение.

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Неправильная осанка и малоподвижный образ жизни

Иногда живот выпирает не из-за лишнего веса, а из-за неправильной осанки. Причем встречаются два противоположных состояния — гиперлордоз — это когда поясница выгнута и задняя часть бедер как бы выпирает назад, выталкивая живот.

А также может быть сутулость (кифоз), которая создает видимость живота даже у худых людей.

Как бороться с животом в таком случае?

Здесь нужно понять в первую очередь что такое осанка. Это положение тела в расслабленном состоянии. Важно, что в расслабленном. Но для того, чтобы оно в расслабленном состоянии имело правильное положение для начала придется немного напрячься.

Важно всего лишь 3 фактора для исправления осанки:

Понять какое состояние будет правильным — зачастую те, кто хочет исправить ситуацию начинают перегибать палку, так как они интуитивно не чувствуют, какое положение нужно сделать привычным Нужно уделять немного времени каждый день на упражнения для улучшения осанки Самое главное — фокус внимания на осанке достаточно длительное время. По правде говоря, если у вас нет патологии позвоночника, то можно даже обойтись без упражнений. Но нужно постоянно помнить о своей осанке в любое время дня и ночи. Когда вы сидите, идете, стоите. Если вы делаете упражнения каждый день, но в остальное время забываете об осанке, то процесс исправления займет гораздо больше времени, а то и вовсе будет бесполезным. Можно попробовать корсет для выпрямления осанки, но и он не поможет, если вы не будете постоянно фиксировать свое внимание на правильном положении спины, пока это не войдет в привычку.

Живот из-за возрастных гормональных изменений у женщин

С возрастом талия становится шире, особенно фигура значительно меняется во время климакса. Это первый признак старения и гормональных изменений в теле женщины.

Дело в том, что самцы считают наиболее пригодной для своего потомства женщину с ярко выраженными сексуальными признаками. А это пропорции между талией и бедрами. Чем тоньше талия и шире бедра, тем лучше женщина подходит для оплодотворения.

Когда гормональный фон меняется — меняются и пропорции тела. Вес может не меняться, но появляется животик и бока. В таком случае, даже если вы похудеете, это не принесет желаемого результата.

Конечно, в первую очередь, когда вы читаете это, в голову приходят мысли о гормональной коррекции с помощью препаратов. Но гормональные препараты для женщин всегда имеют побочные эффекты, вплоть до раковых заболеваний. Вам решать принимать их, принимать себя такой, какая ты есть или сделать что-то нетрадиционное.

Под нетрадиционной коррекцией возраста я понимаю теорию омоложения, которая в общем-то уже давно известна, но не пользуется популярностью, так как для этого нужно будет создать много полезных привычек:

Изменить питание — перестать употреблять простые углеводы, жареное. Доказано, что жареная пища, сахар и мучное, способствуют образованию КПГ (конечные продукты гликирования) в крови. В свою очередь эти белки ускоряют старение, способствуют закислению организма, меняют гормональный фон. Более подробно об этом я рассказала в моем курсе антиэйдж и омоложения “Цветущая роза”

Начать заниматься спортом. Посмотрите на спортсменок. Они зачастую выглядят значительно моложе своих сверстниц и не только благодаря красивой фигуре. Во время занятий спортом увеличивается количество митохондрий в мышцах. А митохондрии это проводники энергии, которая с возрастом уменьшается. Спорт это единственный способ поддерживать количество митохондрий в оптимальном состоянии.

Перестать испытывать стресс, перестроить свою жизнь таким образом, чтобы минимизировать уровень кортизола, который выделяется во время нервного напряжения (уйти с нелюбимой работы, пересмотреть отношения с родственниками, начать расти и самообразовываться в этой области)

Сдать анализы и начать принимать необходимые именно вам витамины, натуральные добавки.

Другими словами, начать максимально заботиться о себе. Это действительно серьезная работа, которая может повернуть старение вспять (конечно в разумных пределах). В целом, чем раньше начать, тем более крутых результатов можно добиться. Отсрочить наступление климакса, уменьшить количество седины, морщин, улучшить состояние кожи и гормональный фон.

Вот каких результатов я сама смогла добиться, используя все эти приемы, которые я описала выше. Без операций и инъекций. Только полезное питание, спорт, хорошее настроение и работа с психологом.

Живот после употребления контрацептивов

Гормональная контрацепция это крайне опасный способ предотвращения беременности, на который женщины идут, не имея представления о подлинных последствиях для организма. Синтетически созданные женские гормоны подавляя репродуктивную функцию женщины, словно делают ее “молодой старушкой”. Ведь тело понимает, что ему не нужно больше быть физически привлекательной для самца. И оно начинает вести себя соответствующим образом.

Из энергичной сексуально привлекательной женщины, вы становитесь вялой, неинтересной леди. Вместо секса, хочется покушать, метаболизм изменяется, килограммы набираются сами собой. Это сопровождается перепадами настроения, нервными срывами без причины, ленью.

Побочными явлениями также являются:

Прекращение или нарушение менструального цикла

Кровотечения между месячными

Болезненная грудь

Раздражение во влагалище, выделения густые и липкие

Уменьшается толщина эндометрия

Поразительно, в нашем обществе считается, что именно женщина должна заботиться о контрацепции и рисковать своим здоровьем. А многие мужчины не считают за труд даже надеть презерватив. Хотя такая привычка могла бы освободить женщин от всех этих проблем и сохранить им здоровье и красивую фигуру на долгие годы. Прием противозачаточных не только способствует набору лишнего веса, провоцирует гормональный живот, но и увеличивает риск развития рака эндометрия и рака молочной железы.

Если вы где-то прочитаете, что это не так страшно, как я рассказываю, закройте эту статью. Маркетинг не стоит на месте. Есть производители, которым нужно продавать свой товар, они пишут статьи, которые будут убеждать вас, что нет ничего страшного, что вы будете употреблять всю свою жизнь всякую химию и состаритесь раньше времени.

Послеродовый живот (диастаз)

Диастаз в основном бывает у женщин после родов, но также он может появиться у мужчин после поднятия тяжестей или после резкого набора веса. Диастаз это расхождение мышц брюшного пресса. Они как бы растягиваются и меняют свою форму. Поэтому, даже если вы похудеете, животик может остаться — так как растянутые мышцы напоминают форму мешка.

Обычно в начале советуют попробовать упражнения, но если в течение года не будет результатов, то возможно нужна будет операция. Наилучших результатов достигают женщины, которые начинают заниматься в первый год после родов. Сами упражнения лучше не назначать себе самостоятельно, так как могут возникнуть осложнения и ситуация может усугубиться. В целом растянутые мышцы плохо поддаются коррекции, но и махать на них рукой не стоит, потому что если не заниматься лечением, то проблема может прогрессировать.

Растянутая кожа после беременности и стрии почти не поддаются коррекции без операции. Со временем они светлеют и немного стягиваются и подкожный жир уплотняется, но при сильном растяжении кожа остается растянутой навсегда.

Живот после употребления пива и других напитков

Мужчина с животом и увеличенными молочными железами

Пиво меняет гормональный фон и мужчин и женщин. Женщины становятся более склонными к полноте, у них появляется живот, а также отечность лица и тела, происходит раннее старение, появляются гастриты, язвы, нарушения стула, цирроз печени и увеличение риска других раковых заболеваний, бесплодие, а также нарушение мозговой деятельности.

Большинству однако не нравится говорить о своем пристрастии. Всем кажется, что они употребляют совсем немного и до такого не дойдет. Но даже если вы не считаете себя алкоголиком, употребление пива может серьезно испортить вам здоровье.

Пиво содержит женские половые гормоны, которые делают фигуру мужчины похожей на женскую. Снижается выработка тестостерона и половая функция.

Живот и увеличение молочных желез у мужчин после употребления куриного мяса

Кроме пива, вашей фигуре еще угрожает куриное мясо, которое также наполнено женскими гормонами. Мужчины, которые едят много курицы, могут заметить, что даже тембр их голоса изменился и стал более высоким. Раньше считалось, что лучше употреблять мясо индейки. Однако и индюшачье мясо сейчас стали выращивать с использованием гормональных ускорителей роста.

Выходом из такой ситуации будет либо отказаться от этого мяса полностью, либо искать мясо, которое выращивается на сельских подворьях у честных производителей. Либо, можно самостоятельно выращивать курочек, если у вас есть для этого возможности.

Ну что же друзья, мы рассмотрели с вами несколько причин появления большого живота. В следующей статье “Быстрый способ избавиться от живота: 5 шагов к тонкой талии” мы рассмотрим подробно и пошагово что нужно делать.

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Поэтому, для быстрого похудения еще один формат 5 дневного марафона — раз в месяц в группе Телеграм. Присоединяетесь и дожидаетесь, когда начнется живой марафон. Там с тысячами участниц будете проходить марафон вместе и быстро снижать вес.

С уважением, нутрициолог Анна Савина